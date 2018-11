Manovra: Di Maio, nessun slittamento del reddito e quota 100

Governo al lavoro per trovare un punto di caduta nel negoziato con Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione sul debito. Il commissario Moscovici spiega che allo stato la procedura sarebbe necessaria, il problema 'non sono le cifre ma le regole, il dialogo continuerà fino all'ultimo perché eventuali sanzioni sarebbero un fallimento'.

Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla manovra: "Ci sarà - afferma il vicepremier e ministro degli Interni, Matteo Salvini - una manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno dall'Europa prendesse provvedimenti sanzionatori prima ancora che la manovra esista. Non siamo una monarchia, ma una Repubblica parlamentare, ci sono centinaia di proposte di parlamentari e finché non passa dal Parlamento la manovra non esiste".

Abbassare il numerino del deficit? "Non è un mio problema", risponde in conferenza stampa alla Camera Salvini. "Il Parlamento è sovrano, la parola fine" sulla legge di bilancio "non la dà il governo ma il Parlamento" e alcuni emendamenti potranno essere approvati. "Lo abbiamo detto a Bruxelles", sottolinea.

Secondo il vicepremier M5S, non ci sarà nessun slittamento per reddito di cittadinanza e quota 100, conferma, parlando con i cronisti alla Camera, il vicepremier Luigi Di Maio che risponde con un "si" a chi gli chiede se il reddito di cittadinanza partirà a marzo. Di Maio spiega che il governo è in attesa delle relazioni tecniche sulle misure della manovra. "Ma c'è una decisione politica e una decisione tecnica", aggiunge Di Maio ribadendo la conferma delle due misure cardine della legge di bilancio.

"Siamo in una fese di interlocuzione" con l'Europa, afferma il vicepremier, spiegando come l'incontro di oggi con il vicecancelliere Olaf Scholz sia andato bene.