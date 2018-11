Video della Boschi al padre di Di Maio: 'Spero non viva quello che ha vissuto mia famiglia'

'Caro signor Di Maio: le auguro di non vivere mai quello che suo figlio e i suoi amici hanno fatto vivere a mio padre e alla mia famiglia'. Lo dice in un video l'ex ministro Maria Elena Boschi rivolgendosi al padre del leader M5s Luigi Di Maio, coinvolto in una polemica dopo la denuncia alle 'Iene' di un ex operaio della sua ditta che avrebbe lavorato in nero. "Mio padre è stato tirato in mezzo ad una vicenda più grande di lui per il cognome che porta e trascinato nel fango da una campagna di odio: caro signor Di Maio, il fango fa schifo" dice ancora riferendosi a Banca Etruria.