Tiziano Renzi, diverso da Di Maio padre

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Chiedo cortesemente di non essere accostato a personaggi come il signor Antonio Di Maio. Io non ho mai avuto incidenti sul lavoro in azienda e se si fossero verificati mi sarei preoccupato di curare il ferito nel miglior ospedale, non di nascondere il problema. Non ho capannoni abusivi, non ho dipendenti in nero, non dichiaro 88 euro di tasse. Sono agli antipodi dall'esperienza politica missina". Lo scrive su Facebook Tiziano Renzi, padre di Matteo: "Ho preso l'impegno di vendere l'azienda e lasciare le mie attività".