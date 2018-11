Manovra: Conte, non parlo di decimali

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Non parlo di decimali. È importante avere le relazioni tecniche per valutare esattamente l'impatto economico delle riforme come ho già detto quando ero a Bruxelles. Avremo a quel punto l'esatto impatto economico di queste misure, precise all'euro e potremmo allora valutare di tornare a Bruxelles e e continuare il negoziato". Così Il premier Giuseppe Conte a margine di un convegno organizzato a Roma da Poste e Anci.