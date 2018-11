Conte, governo è coeso

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Non c'è una linea Conte-Tria o Di Maio-Salvini, non ci sono linee contrapposte. Questo governo e' molto coeso, agiamo col massimo coordinamento". Lo assicura il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda dei giornalisti su eventuali 'correnti' all'interno della maggioranza.

"Qualsiasi iniziativa di rilievo esterno che assumiamo la concordiamo, quindi non c'e' nessuna divaricazione tra posizioni - ha aggiunto il premier a margine di un convegno a Roma - Ha prevalso e prevale sempre la linea della ragionevolezza e della tutela degli interessi degli italiani e per questo siamo disponibili ad assumere qualsiasi iniziativa per perseguire qualsiasi obiettivo