"Bella ciao" a Salvini, identificate

(ANSA) - CAGLIARI, 26 NOV - Identificate da agenti in borghese perché cantavano "Bella Ciao" in occasione del comizio del ministero dell'Interno Matteo Salvini a Tortolì, in Ogliastra, in occasione del suo tour in Sardegna. Lo denuncia l'Anpi Sardegna che "nell'esprimere piena solidarietà e vicinanza alle avvocate Marcella lepori e Katia Cerulli, manifesta sdegno e viva riprovazione per il grave fatto accaduto".

"A debita distanza dal comizio, le due avvocate mentre cantavano la canzone partigiana 'Bella ciao' come espressione di legittimo e democratico dissenso, sono state fermate ed identificate da agenti di polizia in borghese - denuncia anche in un post su Fb Marco Sini coordinatore regionale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia - Alla richiesta di spiegazioni delle due avvocate, gli agenti hanno risposto che si trattava di controlli a campione".