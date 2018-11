Violenza donne, Sala: offrire approdi

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - A Milano, nel quartiere periferico della Barona, è aperto un nuovo spazio dedicato alle donne, il Centro Milano Donna di viale Faenza. Un luogo di accoglienza, informazione, orientamento rivolte alle donne, con uno sportello antiviolenza, uno spazio libero per attività ludico ricreative e per l'integrazione tra culture differenti. Ad inaugurarlo è stato il sindaco, Giuseppe Sala, che ha sottolineato come "oggi c'è un tema importante di violenza nei confronti delle donne che non va sottovalutato. È importante lavorare con la prevenzione a partire dai giovani e dalle scuole, oltre che offrire alle donne approdi sicuri". Domani, 25 novembre, si celebra la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne e il sindaco Sala ha voluto aderire ad una delle campagne lanciate per l'occasione, facendosi immortalare con la sua compagna, Chiara Bazoli, in una foto pubblicata sui suoi profili social, con la scritta: "rispettatele" e l'hashtag #nonènormalechesianormale.