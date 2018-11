Leu: Grasso, no ad altri partitini

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Andare avanti, non per costruire un quarto, quinto o sesto partitino di sinistra. Al contrario.

Vogliamo andare avanti, con lo spirito con cui ci ritrovammo insieme il 3 dicembre dell'anno scorso, e realizzare quello che non siamo riusciti a fare fino ad oggi: mettere insieme sensibilità diverse, purché condividano l'idea di un Paese diverso da quello che stiamo vivendo. Siamo nati per unire, e questo resta il mio principale obiettivo. E' online da ora una piattaforma per aderire. Si chiama unpartitodisinistra.it.

Impegniamoci a far aderire tutti coloro che si sono riconosciuti in LeU e coloro che ancora sono smarriti, alla ricerca di rappresentanza". Così Pietro Grasso, nelle conclusioni dell'Assemblea dei Comitati territoriali di Liberi e Uguali.