Laforgia, funerale Leu? Oggi è battesimo

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Ho letto in questi giorni la notizia del funerale di Liberi e Uguali. Non mi pare che centinaia di militanti che sono venuti qui oggi siano qui per questo. Più che di funerale c'è bisogno di un battesimo di una sinistra che in questo Paese non c'è. Una sinistra contro le disuguaglianze, per il lavoro, per i diritti e per una alternativa al governo giallo-verde. Di questo, c'è un gran bisogno. Di un partito, di sinistra". Lo ha detto il senatore di Leu, Francesco Laforgia, a margine di un'iniziativa del partito oggi a Roma.