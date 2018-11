Gentiloni, Renzi? Rancore non fa bene

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Il rancore non fa bene al partito democratico. Cerco di non alimentare altra tensione. Renzi? Io sto alla Camera, lui sta al Senato...". Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni, intervistato da Maria Latella su Skytg24, e commentando il fatto che l'ex segretario Matteo Renzi abbia attaccato chi lo critica oggi e non quando stava al governo.