Famiglia, presidente Forum: 'Urge patto per natalità'

Il Forum delle Associazioni Familiari ha confermato come presidente nazionale Gigi De Palo, già presidente uscente. Con lui sono state rielette vicepresidenti nazionali Emma Ciccarelli e Maria Grazia Colombo. L'elezione, con cui sono stati votati anche i nuovi delegati del Forum Famiglie, è stato il momento conclusivo della giornata di assemblea pubblica, nel corso della quale è stato tracciato un bilancio del triennio appena concluso e sono state gettate le basi programmatiche per i prossimi anni.

De Palo, 42 anni, giornalista e scrittore, è stato ex-presidente delle Acli di Roma e del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio. Attualmente è membro dell'Osservatorio per la Famiglia e del Parlamento del Terzo Settore. Il prossimo mandato come presidente del Forum Famiglie - realtà che comprende oltre 580 realtà associative nazionali e locali, portando avanti le istanze di circa 4 milioni di famiglie - durerà quattro anni.

"Urge un patto per la natalità. Dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di fare famiglia", ha sottolineato Gianluigi De Palo all'assemblea generale a Roma. "Siamo in una crisi demografica - ha aggiunto - che è la più lunga e diffusa della nostra storia" e "siamo entrati in una trappola demografica".

"In Italia il vero debito pubblico, il vero spread è nelle culle, quello su cui rischiamo di perdere il futuro. È un debito che non recuperiamo", ha detto al Forum delle associazioni familiari il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Ma in Italia- ha aggiunto - non solo non nascono i bambini ma scappano i 18enni e anche i pensionati che se ne vanno a Lisbona per pagare meno tasse. Siamo una terra di mezzo".

"C'è un pauroso decremento di nascite in Europa e soprattutto in Italia", ha detto il presidente della Cei, card. Guariero Bassetti, in un messaggio inviato all'assemblea del Forum delle associazioni familiari al quale ha chiesto di "tener fede al patto per la natalità". "La famiglia - ha aggiunto - è l'eredità più preziosa da lasciare alle nuove generazioni".

"Congratulazioni all'amico Gianluigi De Palo per la sua rielezione alla presidenza nazionale del Forum delle Associazioni Familiari - è il messaggio del ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana -. Ho apprezzato lo spirito collaborativo che ha messo in campo in questi mesi. Abbiamo ancora molto da fare per le famiglie italiane e sono convinto che, insieme, riusciremo a portare avanti un ottimo lavoro per il rilancio demografico, che è il futuro del nostro Paese".

"Congratulazioni per la rielezione che è un giusto riconoscimento per il lavoro svolto fin qui - così Maria Elena Boschi si congratula con Gigi De Palo -, ma anche uno stimolo per continuare con impegno il proprio mandato su temi così importanti e decisivi per il futuro del nostro Paese. Da parte mia gli auguri di buon lavoro". "Alcune delle proposte del Forum delle famiglie sono state fatte proprie anche da emendamenti presentati alla legge di bilancio dal Pd, a cominciare dalla reintroduzione del bonus bebè cancellato dal Governo", ha concluso Boschi.