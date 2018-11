Savona smentisce voci di possibili dimissioni

Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona smentisce le indiscrezioni secondo le quali avrebbe intenzione di dimettersi dal governo. E' quanto si legge sul sito della Reuters, che lo ha interpellato sull'articolo 'Savona evoca le dimissioni' pubblicato stamattina in prima pagina dal Corriere della Sera: 'Dimissioni? È il sogno del Corriere che me le chiedeva fin dal mio insediamento', la risposta del ministro.

Due giorni fa il premier Giuseppe Conte aveva invitato a non alimentare voci e polemiche sulla manovra. "Potete anche criticare la manovra ma non dimenticate che stiamo agendo in modo responsabile nell'interesse degli Italiani. Non alimentiamo fiati, voci, polemiche, di chiunque siano e ragioniamo sugli obiettivi e sulla costruzione di un percorso a cui tutti dobbiamo lavorare", aveva risposto a chi gli chiedeva un commento sulle critiche che il ministro Paolo Savona avrebbe rivolto alla manovra.