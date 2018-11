Merola, reagiamo a paese alla deriva

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - "E' ora di reagire: faccio appello a tutti i sindaci di qualsiasi colore politico, perché non è possibile per una città come la nostra che vuole restare in Europa, assistere a un Paese che viene portato alla deriva". E' l'appello lanciato dal primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, in un video pubblicato su Facebook nel quale critica pesantemente il Governo gialloverde.

"Mentre il nostro Comune sta approvando un bilancio importante e solido, siamo in un contesto nazionale che ci preoccupa sempre di più", sottolinea Merola, invitando a una reazione, perché "non possiamo assistere al fatto che il nostro Paese venga emarginato perché vuole mantenere promesse irrealizzabili e non corrispondenti alle esigenze". Per il sindaco di Bologna, "si può aumentare il deficit, ma non buttando via i soldi in misure che non risolvono i problemi del Paese, in particolare dei giovani" e dunque, conclude Merola, "invito tutti a comprendere che queste promesse ci stanno condannando al declino".