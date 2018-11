Conte a cronisti, senza social non mi sentirei rappresentato

"Capisco che con i social vi sentiate messi in discussione. Ma oggi è impensabile una politica senza social. Se mi fossi affidato solo ai giornali non mi sarei sentito rappresentato e descritto. Non ero su nessun social prima di diventare premier. Oggi su Facebook trovate quello che faccio, ma questo non riduce i vostri spazi. Anzi forse è uno stimolo a fare meglio il vostro mestiere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte conversando con i giornalisti a Napoli.

Conte, domani, sabato 24 novembre, si recherà a Bruxelles. Alle ore 19.30, cena di lavoro con il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a Palazzo Berlaymont. Domenica 25 novembre, alle ore 9.15 è previsto l'arrivo all'Europa Building. Alle ore 10 l'inizio della Sessione di lavoro del Consiglio Europeo sulla Brexit. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.