Clima:Colle, sfida chiave da affrontare

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l'ultima che effettivamente possa combattere l'imminente crisi climatica globale". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta di 16 capi di Stato e di governo europei - per l'Italia firmata da Mattarella - per la Conferenza Onu sul cambiamento climatico (COP 24) in programma, dal 3 al 14 dicembre del 2018, nella città polacca di Katowice