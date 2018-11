Salvini, contestazioni a Nuoro

(ANSA) - NUORO, 22 NOV - Contestazioni a Nuoro all'arrivo del leader della Lega Matteo Salvini, per la seconda tappa della sua due giorni in Sardegna. Un gruppo di manifestanti con le bandiere di Potere al popolo hanno innalzato cartelli con la scritta "Mai con Salvini" e intonato il canto partigiano 'Fischia il vento'. Il presidio di protesta, tenuto a distanza dal palco dove parlerà il ministro dell'Interno, è guardato a vista dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.