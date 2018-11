Pd: Martina, mi candido e mi inchino a iscritti

Maurizio Martina annuncia la candidatura al congresso del Pd in un circolo Dem a San Lorenzo a Roma, e invita tutti i candidati a "inchinarsi ai militanti e agli iscritti".

"Ora che anche Martina è ufficialmente candidato al congresso - ha detto un altro dei candidati alla segreteria del Pd, Francesco Boccia - possiamo iniziare a confrontarci sui contenuti o dobbiamo ancora parlare di renziani e antirenziani, correnti e capibastone? Dietro Minniti, Zingaretti e, da oggi, Martina ci sono le vecchie correnti organizzate. Non è un mistero per nessuno. Noi con #aporteaperte vogliamo invece superare lo scontro tra correnti. Apriamo subito il tesseramento online e apriamo il partito alle migliaia di persone che non ci hanno creduto più, dobbiamo consentire a tutti di ascoltare le proposte per il congresso, farli tornare nei circoli e consentirgli di iscriversi al PD fino al giorno del voto. Oggi in alcune parti del sud non è neanche possibile sottoscrivere l'adesione al partito. Tutto questo è inaccettabile. Sono sicuro che, in particolar modo i candidati che partono con alle spalle gli apparati, vogliano dimostrare di essere liberi e non condizionati da chi non vuol aprire al confronto vero la vita nei circoli. Il PD che verrà dovrà essere una rete di persone libere, capace di ascoltare ed ascoltarsi".