Padoan, risparmi oggi sono in pericolo

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Il governo sta impoverendo il Paese e rappresenta un pericolo per il Paese: questo lo dice la Commissione, perché ha invertito il processo di difesa dei risparmi che infatti sono oggi in pericolo". Lo ha detto l'ex ministro, Piercarlo Padoan, intervevendo alla Camera. "La responsabilità del fatto che il Paese è in queste condizioni è pienamente nelle vostre mani. Questa è una manovra restrittiva, altro che espansiva", aggiunge.