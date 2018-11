Manovra:Mulè, fallimento asta titoli enorme problema fiducia

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Il 70% degli italiani ha paura del futuro, tradotto in termini reali: se si fa un'asta di titoli di Stato, di Btp a 4 anni, con una cedola particolarmente generosa e destinata soltanto ai risparmiatori e non ai 'prenditori' o alle lobby, e si collocano soltanto 480 milioni il primo giorno, a fronte dei 2,3 miliardi collocati non nel 2015-2016 ma a maggio del 2018, c'è un problema enorme di fiducia. Non solo, se si scrive nella Legge di Bilancio che gli investimenti in grandi opere e in infrastrutture sono lo 0,2% a fronte di una manovra che scommette tutto sul debito, non si rimette in moto l'economia. Così come è follia pensare che il reddito di cittadinanza sarà il motore dello sviluppo di questo Paese nonostante i tanti pareri contrari in merito (dall'Ocse all'Istat). Le prospettive di crescita sono funeree, speriamo in un sussulto di ragione da parte della maggioranza". Lo afferma, intervenendo al programma Agora' su Rai3 , Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.(ANSA).