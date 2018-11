Conte, se infrazione chiederemo tempo

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Nel caso in cui l'Ecofin dovesse decidere di aderire alla raccomandazione della Commissione, chiederemo tempi di attuazione molto distesi. Questo tempo ci servirà per consentire alla manovra economica di produrre i suoi effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa in Aula alla Camera sulla manovra.