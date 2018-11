Conte, con Juncker auspico confronto costruttivo

"Il governo è convinto della validità dell'impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera e spero che confronteremo le nostre posizioni". Così il premier Conte commentando la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles."Sabato sera con Juncker confido in un confronto costruttivo, rivedremo le rispettive posizioni e valuteremo come andare avanti". L'Ue parla del debito del 2017, quindi quello del precedente governo". Così, il premier Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che gli chiedono un giudizio sulla bocciatura della Commissione alla manovra per violazione della regola del debito. "Un presidente del Consiglio che non si preoccupa dello spread sarebbe irresponsabile, ma la risposta è continuare a lavorare alle riforme che fanno bene all'Italia e all'Europa. Confido di poter convincere tutti sulla validità di queste riforme". Così il premier Giuseppe Conte commentando l'innalzamento dello spread.