Anticorruzione:M5s, non si macchierà ddl

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Questa norma è il peggio perchè salva i politici che rubano i soldi: per noi è inaccettabile".

Lo ha detto, secondo quanto viene riferito, Luigi Di Maio in assemblea congiunta M5s dove ha avvertito: "vogliono macchiare il ddl sulla corruzione. Noi non lo permetteremo".