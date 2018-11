(ANSA) - ROMA, 20 NOV - ROMA, 20 NOV - Si è insediata nel primo pomeriggio la Commissione per il Congresso del Pd che ha eletto come proprio presidente Gianni Dal Moro. La Commissione concluderà la stesura del regolamento entro lunedì così che già martedì prossimo, 27 novembre, o mercoledì si possa riunire la Direzione per stabilire ufficialmente la data delle primarie. Lo ha riferito lo stesso Gianni Dal Moro