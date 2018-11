Camera:Fico,in Aula si costruisce futuro

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Quest'Aula è stata testimone di molti avvenimenti che hanno segnato gli ultimi cento anni di storia italiana. È il luogo in cui trova espressione la sovranità popolare, il luogo in cui attraverso il confronto si assumono decisioni destinate a incidere sulla vita della comunità. Il luogo dove costruire il futuro". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico alla cerimonia per il centenario dell'Aula di Montecitorio.