Salvini, 'Da ultimo dei peccatori porto con me un rosario donato'

"Grazie alla signora che questa mattina mi ha regalato un rosario. Da ultimo dei peccatori, lo bacio e lo porto con me". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini.

'Se non mi fanno 'saltare', io vado fino in fondo" alle questioni economiche italiane perché ci "hanno votato per rimettere al centro le trasparenze, il denaro pubblico speso bene, e l'interesse dei cittadini". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, parlando all'evento Idn stamattina a Milano. Secondo Salvini, "ci sono enormi interessi economici in ballo. Ovunque tu ti muova vai a toccare interessi economici stratificati da anni" perché si toccano "degli interessi sulle multinazionali, sulle lobby dei grandi settori come i tabacchi e i giochi". E ancora: "Guardate la reazione del presidente del Coni quando abbiamo messo in discussione l'elefantiaco impianto dello sport italiano dicendo: 'rimettiamo il timone in mano alle federazioni e allo sport di base'".