Rifiuti: De Luca, termovalorizzatore fuoritempo,è propaganda

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - "E' irrealistica l'ipotesi di realizzare altri termovalorizzatori in Campania. Lo dice chi nel 2008 si candidò proprio per realizzarlo. Si tratta solo di propaganda". Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa convocata nella sede dell'Ept, alla Reggia di Caserta. "La Campania - prosegue il governatore - ha già un proprio piano con investimenti per oltre un miliardo di euro che prevede 15 impianti di compostaggio, la rimozione di tutte le ecoballe, e rappresenta un modello all'avanguardia nella gestione dei ciclo dei rifiuti. Al massimo - ha aggiunto - è possibile realizzare una quarta linea al termovalorizzatore di Acerra, che possa servire in caso di manutenzione dell'impianto".(ANSA).