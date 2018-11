Pd:Richetti propone tesseramento on line

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Contro il rischio di partire svantaggiato per via di un minor numero di tesserati a suo favore, Matteo Richetti in corsa per la segreteria del Pd, lancia l'idea di "un tesseramento online, dove tutti possono accedere, non solo quelli che col blocchetto degli assegni vanno a farsi le tessere e poi vediamo quale sarebbe l'esito del congresso". Il senatore del Pd l'ha detto ai microfoni di Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano. "Purtroppo questa prima fase delle tessere regala alle bande organizzate del Pd un vantaggio competitivo enorme - ha spiegato - perché i ragazzi che sto riunendo io mi dicono: 'noi non abbiamo i soldi per comprare le tessere come stanno facendo tutti'. E' molto deprimente e demoralizzante, ma noi cercheremo di combattere fino alla fine con la forza delle nostre idee". Da qui l'idea del tesseramento online.