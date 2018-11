Mattarella,Carta tutela stampa-minoranze

(ANSA) - MERANO (BOLZANO), 19 NOV - "La libertà di stampa e la tutela delle minoranze linguistiche sono due valori correlati, e sanciti dalla Costituzione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Merano alla cerimonia per i 130 anni del gruppo editoriale Athesia. Il Presidente ha ricordato l'impegno dell'Athesia per questi due valori e le persecuzioni subite in epoca del nazifascismo.