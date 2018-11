Dl sicurezza: Di Maio, avanti,con lealtà

(ANSA) - CASERTA, 19 NOV - "Il dl sicurezza è alla sua seconda lettura. Il Parlamento è sovrano ma come governo auspichiamo che sia approvato in'ultima lettura alla Camera.

Andare oltre significherebbe far sì che decada. Le persone che hanno firmato quella richiesta lo hanno fatto spiegando che riconoscono l'importanza del dl sicurezza per il governo. Credo che vogliono fare un'azione di testimonianza, ma mi aspetto lealtà al governo che va avanti finché è autonomo". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Caserta.