Pd: Zingaretti, primarie siano aperte

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Via il contributo di 1-2 euro richiesto ai gazebo ai votanti del Pd, come segnale di massimo coinvolgimento degli italiani alla nuova fase che il Pd vuole aprire. E' l'appello lanciato da Nicola Zingaretti, a margine dell'Assemblea nazionale del Pd.

"Si apre una fase di discussione congressuale - ha detto Zingaretti - che non puo' che far bene a questo partito ma anche all'Italia. Bisogna cambiare, io l'ho sempre detto, anche perché sta avvenendo qualcosa di importante in Italia. Credo che la cosa più significativa su questo governo l'abbiano detto ieri gli studenti con gli striscioni "non è questo il cambiamento".

Era anche nella piazza di Torino, nella piazza contro la legge Pilon, era nella Perugia Assisi, era nelle cento proteste di chi ha capito che questo è un governo che sta governando ma non è la soluzione ai problemi degli italiani". "Ora occorre una forza che si rimetta in discussione che torna protagonista cambiando e io farò di tutto per aprire una fase politica diversa".