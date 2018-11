Di Maio, nessun problema cambio governo

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Credo solo che che quando si sa che due forze politiche hanno idee diverse questo non è un problema. Anche quando lo si dice. L'importante è sapere che cosa c'è nel contratto e non serve creare tensioni inutili quando una cosa non è nel contratto e quindi il problema non si pone". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono se teme che Matteo Salvini voglia creare tensioni nel governo per diventare premier.