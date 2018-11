Fico:Salvini?Non dica rifiuti mangiateli

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "Non mi piace che si arrivi qui e si dica al sindaco di Napoli di mangiarsi i rifiuti. Nessuno parla così al sindaco di Napoli che comunque è il sindaco della Capitale del Sud Italia, capitale fondamentale del Mediterraneo.

Da questo punto di vista nessuno passa". Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico parlando a Napoli a margine della cerimonia per i 45 anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Federico II, in riferimento alle parole pronunciate da Salvini ieri a Napoli.