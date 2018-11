Sì commissione a norme su prescrizione

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato l'emendamento al ddl anticorruzione dei relatori che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. L'emendamento dei relatori, Francesca Businarolo e Francesco Forciniti, stabilisce che "il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione". Al secondo comma l'emendamento aggiunge: "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna".