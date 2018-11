Pedofilia:Cei,ora Servizio Tutela minori

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 15 NOV - I vescovi italiani hanno deciso di creare presso la Cei un 'Servizio nazionale per la tutela dei minori e le persone vulnerabili'. Lo strumento di lotta alla pedofilia vedrà il coinvolgimento di esperti e anche di laici. La Chiesa italiana promuoverà azioni per prevenire la pedofilia, a partire da una "analisi psicologica e psichiatrica più accurata nei seminari. Non risolveremo il problema al cento per cento ma noi pensiamo di farlo" ha spiegato il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, nella conferenza stampa al termine dell'assemblea dei vescovi. Il cardinale di Perugia auspica anche che un seminarista che viene mandato via per questi motivi non sia poi accolto in un altro seminario. "Anche l'educazione deve diventare un fatto più comunitario, la figura del prete solo in oratorio è un fatto rischioso", ha aggiunto.

Bassetti ha definito la pedofilia "una piaga gravissima".

Tuttavia ha detto che "la Cei non ha in mano i dati" sull'entità del fenomeno in Italia.