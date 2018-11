Manovra: dalla tassa sulla Coca-cola al jazz - LE PROPOSTE DI MODIFICA

Dal tempo pieno nelle scuole elementari al jazz alla tassa sulla Coca-cola. Sono diverse le proposte di modifica alla manovra in discussione in commissione alla Camera. Eccone alcune:

Estendere a tutte le scuole elementari il tempo pieno. E' una delle richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Cultura della Camera che ora passerà al vaglio della commissione Bilancio. La proposta prevede che entro febbraio il ministero dell'Istruzione stabilisca le modalità per "la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria", con la previsione di 2mila maestre in più.

Tassare le bevande zuccherate come la Coca-cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E' quanto prevede una proposta M5S-Lega alla manovra, approvata in commissione Finanze e che dovrà essere esaminata dalla commissione Bilancio. L'emendamento, a prima firma dell'esponente 5S Carla Ruocco e sottoscritto da alcuni deputati leghisti, prevede come copertura principale la revisione delle spese fiscali.

Circa 2,2 milioni in tre anni per sostenere la musica Jazz. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 Stelle e approvato in commissione Cultura della Camera. La proposta, che ora dovrà passare all'esame della commissione Bilancio, stanzia 750.000 euro annui per 2019, 2020 e 2021 "da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del ministero dei Beni culturali, prendendo le risorse dal fondo per l'attuazione del programma di governo.

Ritirato - intanto - l'emendamento della Lega sulla web tax. La proposta di modifica non è dunque stata messa ai voti in commissione Finanze alla Camera.