Anticorruzione: polemiche in commissione, Fi abbandona i lavori

Inizia subito con la polemica la seduta delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera impegnate nell'esame del ddl anticorruzione. Il presidente Giuseppe Brescia, della Affari costituzionali, ha detto che non sono ancora pronti i pareri sui ricorsi di Forza Italia dopo che i propri emendamenti alla prescrizione erano stati dichiarati inammissibili. Enrico Costa ha protestato vivacemente, ma Brescia ha assicurato che i pareri "arriveranno a breve" ed ha proposto di proseguire le votazione sugli altri emendamenti. Analoghe critiche sono arrivate dal Pd con Emanuele Fiano.

Forza Italia ha abbandonato i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera impegnati nell'esame del ddl anticorruzione. Lo ha annunciato Enrico Costa.

Intanto arriva il ravvedimento operoso anche per chi commette reati corruttivi contro la pubblica amministrazione: lo prevede un emendamento di M5s al ddl anticorruzione approvato nella seduta notturna di stanotte delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, conclusasi alle 3 e che ha portato a sconvocare la seduta di stamani. Le Commissioni riprenderanno alle 15,15. L'emendamento prevede infatti casi di non punibilità se chi commette il fatto lo denuncia per tempo.

L'emendamento di M5s (primo firmatario Gianfranco Di Sarno) stabilisce che "non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti" dai una serie di articoli del codice penale e che concernono i reati di Corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, traffico di influenze illecite, turbativa d'asta, ecc se, prima dell'iscrizione nel registro degli indagati "e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili". Nella lunga seduta sono state approvate diverse proposte di modifica. Tra esse una di Forza Italia, appoggiata anche dalla maggioranza, cosiddetta "salva sindaci". Infatti viene escluso l'abuso d'ufficio dall'elenco dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In questo elenco rimangono il peculato, la corruzione in atti giudiziari, il traffico di influenze illecite, definiti dal testo del ddl.Un emendamento di M5s (prima firma Stefania Ascari) inserisce invece in questo elenco il reato di traffico di rifiuti.

Il 23 novembre prossimo, a conclusione di quattro giorni di sciopero contro la riforma della prescrizione e la "restaurazione giustizialista del processo penale", i penalisti terranno una manifestazione nazionale a Roma, al teatro Manzoni. E nella locandina che pubblicizza l'evento, sotto il titolo "Contro il populismo giustizialista, in difesa della Costituzione e dei diritti della persona", chiamano a raccolta "la comunità dei giuristi, la cultura, la politica e l'informazione a difesa dei diritti della persona". Un appello ad essere in tanti per dare "un segnale di grande forza" viene rivolto in un video dal presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza, che accusa: "si vuole manomettere il processo penale, andando a sovvertire principi di rango costituzionale che lo sostengono". E sottolinea che con l'abolizione della prescrizione i processi non avranno più "limiti di tempo". La manifestazione servirà a dire "con chiarezza ai cittadini che il processo penale non è il luogo popolato di colpevoli in attesa di essere condannati o altrimenti di farla franca grazie ai cavilli degli azzeccagarbugli, ma è il rito pubblico e solenne con cui il giudice verifica la fondatezza di un'accusa formulata nei confronti di un imputato che si presume innocente". E che l'imputato ha diritto a "una sentenza in un tempo ragionevole e definito. Solo una concezione disumana della persona e un'idea incivile del processo penale possono generare il processo infinito, che oltraggia e pregiudica i diritti più elementari dell'imputato e delle persone offese". Tra i messaggi che si vogliono lanciare ce n'è anche un altro: "nessun governo può seriamente affrontare materie complesse e delicate come il processo penale mediante emendamenti dell'ultim'ora o comunque improvvisando riforme 'epocali' senza alcun confronto serio con la comunità dei giuristi e senza alcun rispetto per tempi, modi e forme irrinunciabili in qualsiasi democrazia parlamentare".

