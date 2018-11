Reddito-pensioni misure "da definire"

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il reddito di cittadinanza e i pensionamenti anticipati con "Quota 100" sono misure non "a efficacia immediata" ma "da definire con legge collegata". E' una delle novità che emerge nella versione aggiornata del Documento programmatico di bilancio (Dpb) approvato ieri in Consiglio dei ministri. Nella versione precedente l'entrata in vigore delle due misure era indicata con "efficacia immediata".