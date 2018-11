Buffagni a De Falco, se non ti trovi vai

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "De Falco aveva detto 'torna a bordo!'. Io gli dico: se non ti trovi, torna a casa". Lo dice il sottosegretario M5S Stefano Buffagni fuori da Palazzo Chigi riferendosi al voto di ieri in Senato sul Dl Genova.

"De Falco - osserva Buffagni - rimane un genio che si sente troppo genio rispetto al gruppo. Ha votato contro e senza preavviso insieme con Pd e Fi. Noi dobbiamo tenere in piedi i conti del Paese, non quelli della famiglia De Falco", conclude.