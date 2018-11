Pd: Areadem sostiene Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Areadem ha deciso di appoggiare la candidatura di Zingaretti. Attorno a lui riteniamo che si possa costruire una nuova fase non solo della vita del Pd, coinvolgendo forze vitali della società civile e disegnando così anche un'area progressista e democratica più ampia". E' quanto si legge in un comunicato della corrente del Pd che fa capo a Dario Franceschini e Piero Fassino, che si é riunita stamani nella Sala dei Presidenti al Senato, con un centinaio di senatori e deputati, "alla vigilia dell'Assemblea nazionale del Pd che si terrà sabato a Roma". "Questo congresso - ha detto la coordinatrice di Areadem, Marina Sereni - sarà l'occasione per mettere il Pd nelle condizioni di costruire un'alternativa convincente al governo giallo-verde, pericoloso per il Paese. E anche noi, come altri partiti progressisti in Europa, e come i Democratici americani - siamo chiamati a cogliere e ad ascoltare una domanda di discontinuità rispetto agli anni più recenti.

Senza amnesie, senza asprezze, ma con chiarezza e coraggio