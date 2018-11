Conflitto di interessi: Bonafede a Salvini, è nel contratto

La legge sul conflitto di interessi "è una priorità a prescindere dalle opinioni, il contratto di governo è chiarissimo". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha risposto ai giornalisti che gli facevano notare come il ministro Salvini abbia detto che il tema non costituisca una priorità. "Non ho bisogno di chiedere nulla a Salvini. Siamo legati dal contratto di governo e il governo è assolutamente compatto", ha detto Bonafede.

Ieri il ministro degli Interni durante la presentazione del calendario della Polizia aveva sottolineato che a suo avviso non si tratta di una priorità.