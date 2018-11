Manovra: fonti P.Chigi, nessun vertice

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Non è in corso e non c'è stato alcun vertice" sulla manovra a Palazzo Chigi. Lo affermano fonti M5s di Palazzo Chigi. L'informazione corregge quanto detto poco prima da fonti leghiste di Palazzo Chigi, secondo le quali la riunione era in corso, con la partecipazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.