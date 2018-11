Pa: Martina, alla fine 3-4 candidati

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Io sono convinto che, come sempre, al nostro Congresso si presenteranno diverse proposte nella pluralità. Noi abbiamo sempre fatto congressi a tre, quattro proposte, e penso che anche questa volta si possa arrivare a una situazione del genere". Così a margine della manifestazione a Roma contro il ddl Pillon il segretario dimissionario del Pd Maurizio Martina a chi gli chiedeva se con troppi candidati segretari ci fosse il rischio di restituire una immagine frammentata del partito. "Penso a un Congresso aperto e partecipato - ha aggiunto - dove non dobbiamo aver paura di discutere, dove non arrivino trasformismi e inutili litigi, dove si faccia uno sforzo vero di rapporto col Paese reale".