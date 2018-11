Via simbolo o voto online, come superare il 'codice'

Se il codice etico di M5S sembra - anche a detta di Luigi Di Maio - "parlare chiaro", il tema 'exit strategy' in caso di condanna della sindaca è uno scenario non del tutto irreale. Diverse le ipotesi che si rincorrono: da quella di andare avanti tutti, sindaca e maggioranza, senza il simbolo dei Cinque stelle, a quella di ricorrere ad una sorta di consultazione on line sulla piattaforma Rousseau per far esprimere la base M5S sul "lasciare o restare". La seconda opzione potrebbe prevedere le dimissioni della sindaca e il conseguente avvio della consultazione. Le dimissioni, come da regolamento, diventano effettive dopo 20 giorni e in questo periodo Raggi potrebbe ritirarle in caso di esito positivo del 'referendum on line'. Lo stesso Ignazio Marino, spinto dall' inchiesta sulle spese e gli scontrini, si dimise ma poi ritirò le dimissioni entro i 20 giorni per poi finire il suo mandato con le dimissioni in massa dei consiglieri del Pd davanti ad un notaio. In alternativa alle dimissioni potrebbe essere valutata anche la possibilità di un'autosospensione della sindaca dalla sua carica, un po' come fece il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per la vicenda Expo. In entrambi i casi, a prendere per un periodo le redini di Palazzo Senatorio sarebbe il vicesindaco Luca Bergamo (che proprio di recente ha dichiarato che a suo avviso si dovrebbe andare avanti in ogni caso). La strada della consultazione on line tramite Rousseau, emersa nei rumors come ipotesi B, desta però qualche perplessità nel Movimento in quanto costituirebbe un precedente difficile da spiegare in altre, future, situazioni analoghe. L'altra opzione, ovvero il continuare senza simbolo, in linea di principio, dovrebbe coinvolgere non solo Raggi, ma l'intera maggioranza pentastellata. Tutti i consiglieri a quel punto, per sostenere una sindaca non più M55 (potrebbe, ad esempio, intervenire un'autosospensione di Raggi dal Movimento) dovrebbero rinunciare a stare sotto l'egida pentastellata e a trasferirsi in blocco nel gruppo misto dove ora alberga Cristina Grancio, la dissidente M5S che criticò da subito il progetto sulla stadio della Roma finito al centro di un'inchiesta. Per ora in Campidoglio l'argomento non è mai stato affrontato in maniera ufficiale. Ma a microfoni spenti le posizioni dei consiglieri pentastellati hanno sfumature diverse. C'è chi sottolinea come "nessun sindaco si sia mai dimesso per una cosa del genere", chi si dice contrario alla prospettiva di andare avanti senza simbolo, chi non esclude la possibilità che si possa andare avanti con una sindaca senza simbolo supportata da un gruppo che invece lo mantiene. Si attende in ogni caso una presa di posizione del Movimento nazionale. E la parola d'ordine, in ogni caso, resta ottimismo sull'assoluzione.