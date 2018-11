Scuola: tetto stranieri Trieste,polemica

(ANSA) - TRIESTE, 09 NOV - Un tetto massimo del 30% di alunni stranieri in ogni classe "per garantire un'offerta educativa qualitativamente appropriata", il crocifisso previsto in tutte le scuole e l'insegnamento della religione cattolica "quale principio fondante l'attività". Sono alcuni punti del nuovo regolamento delle scuole dell'infanzia del Comune di Trieste, approvato dalla Giunta, che ha sollevato polemiche. Il documento è al vaglio delle Circoscrizioni prima di arrivare in Consiglio comunale. Il capogruppo del Pd in V circoscrizione, Maria Luisa Paglia, definisce il testo "propaganda fatta sulla pelle dei bambini". Il tetto del 30% di stranieri - è il parere del Garante regionale dei diritti della persona, Walter Citti - è "obiettivamente suscettibile di veicolare e rafforzare nell'opinione pubblica un messaggio potenzialmente stigmatizzante e di esclusione". Sulla religione cattolica il regolamento precisa che le famiglie possono decidere se far seguire le lezioni ai figli e varrà il cosiddetto silenzio assenso.