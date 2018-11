Di Maio, governo non è a rischio

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - M5s e Lega "sono due forze politiche che quando non sono d'accordo lo dicono sulla pubblica piazza. Quando vedete un acceso dibattito pubblico tra Lega e 5S questo fa parte della sincerita', quando non sono d'accordo lo dicono pubblicamente e non credo che quando lo dicono mettano a repentaglio la stabilita' del Governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla Stampa estera, precisando che questo "fa parte di una dialettica nuova, e' un governo nuovo con dinamiche nuove, ma sono convinto gli uni sanno che con gli altri potranno realizzare il contratto di governo.