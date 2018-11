Mattarella, lavoro base unità nazionale

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "L'unità nazionale non è soltanto un dato territoriale. L'unità si fonda sulla coesione della società, ed è minacciata dagli squilibri, dalle diseguaglianze, dalle marginalità, dalla mancata integrazione. Per questo il lavoro, come indica la nostra Costituzione, è elemento basilare dell'unità. Il lavoro per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente, cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella dal Quirinale.