Renzi,"salva-Casaleggio" in ddl Bonafede

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Matteo Renzi in diretta Fb invita a "seguire il disegno di legge Bonafede, non solo per la prescrizione": vi sarebbe anche una "norma salva Casaleggio". Il senatore Pd cita "Marco Canestrari (ex collaboratore di Gianroberto Casaleggio, ndr), profondo conoscitore del M5S, che scrive (ironicamente) su Twitter: "Finalmente in arrivo la norma salva Casaleggio che tutti aspettavamo, nascosta nella legge anticorruzione". "Leggete questa storia - dice Renzi - c'é qualcosa di profondamente strano, altro che prescrizione".

Sul suo sito Canestrari, che ha tra l'altro scritto il libro denuncia anti-M5S intitolato 'Supernova', afferma che "la legge 'spazzacorrotti', con la scusa di regolamentare il finanziamento ai partiti, di fatto legittima il sistema Casaleggio". Un sistema immaginato "dal padre Gianroberto e divenuto reale sotto il regno del figlio Davide - secondo Canestrari - portatore di interessi e di un'agenda sempre più predominante rispetto alla linea politica dei gruppi parlamentari".