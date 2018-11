Dl sicurezza: De Petris, ora chiarezza

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Dobbiamo capire qual è la strategia, bisogna fare chiarezza: evidentemente la Lega non vuole la fiducia e i Cinque Stelle devono scegliere se arrendersi armi e bagagli alla Lega: ora rispettare l'Aula e le procedure. Si torni in Commissione, le riunioni di condominio hanno regole più chiare". Lo ha detto la capogruppo del Misto, Loredana De Petris (LeU), protestando contro la richiesta del governo di una sospensione per poter presentare un emendamento.