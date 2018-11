Università, proteste contro Centinaio

(ANSA) - PAVIA, 5 NOV - E' iniziata, nell'Aula Magna dell' Università di Pavia, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019. E' presente, in qualità di ospite d'onore, il ministro per le Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, presenza che ha suscitato la protesta di un gruppo di docenti che non si sono presentati oggi in Università criticando il ministro per i suoi "atteggiamenti discriminatori". E' assente, come previsto, anche l'ex ministro dell'Interno ed ex vicepresidente del Csm, Virginio Rognoni, che ha definito Centinaio un ministro che cavalca "una pericolosa deriva antieuropeista". Fuori dall'Aula Magna stanno protestando alcuni gruppi di studenti. Il Coordinamento per il Diritto allo Studio ha esposto uno striscione con la scritta "l'Università non si vende per un Centinaio di euro"; una manifestazione è stata organizzata anche degli aderenti al gruppo 'Potere del Popolo'.