Governo: Meloni, non siamo sua stampella

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Noi non siamo qui per fare la stampella del governo: non facciamo parte della maggioranza, ma sosteniamo i provvedimenti che sono compatibili con quello per cui gli italiani ci hanno votato. Non voterei il condono a Ischia, così come noi non siamo in linea con la manovra economica: per quanto riguarda questo discorso è difficile metterci mano, perché è proprio la natura in sé della manovra ad essere sbagliata. L'unico cambiamento vero all'economia italiana può arrivare solo dall'abbassamento delle tasse: questa manovra, invece, non crea lavoro". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni ospite di Quarta Repubblica su Rete4.